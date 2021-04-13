В МФТИ: арестованный за госизмену Голубкин не имел допуска к гостайне

Арестованный по подозрению в государственной измене профессор Валерий Голубкин не имел доступа к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического института (МФТИ).

В вузе отметили, что Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), а в МФТИ преподает у студентов четвертого курса как внешний совместитель и не принимает участия в научной работе.

«Это сотрудник ЦАГИ, не Физтеха. <…> На Физтехе он читает только лекции раз или два в месяц на три сотых ставки», — сообщил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд города Москвы арестовал гражданина Российской Федерации Валерия Голубкина, который подозревается в государственной измене.

В России за государственную измену или шпионаж (УК РФ Статья 275) нарушителю грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.