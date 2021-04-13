В Петербурге кавказцы подрались с курсантами Военно-медицинской академии

В Санкт-Петербурге трое уроженцев Кавказа подрались с курсантами Военно-медицинской академии, два человека находятся в госпитале. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Согласно сообщению, 12 апреля взвод из 30 курсантов стоял на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. У одного из курсантов завязалась перепалка с проходившим мимо уроженцем Кавказа, в результате к нему присоединились двое его друзей и сбили курсанта с ног, а заступившегося за товарища курсанта ударили ногой в живот.

От вступления остальных курсантов в драку остановил майор, который растащил дерущихся. Уроженцы Кавказа в итоге убежали.

Позже в рапорте майор, отвечая на вопрос руководства «Почему 30 человек их не снесли в один момент?» заявил, что тогда курсантов пришлось бы отчислить, так как глазами прохожих случившееся выглядит как «толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей».

Отмечается, что один из курсантов получил перелом шейных позвонков, у другого диагностирован разрыв мягких тканей живота.