В Италии через несколько месяцев начнется производство вакцины «Спутник V»

В Италии в течение нескольких месяцев начнется производство вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем, что производство начнется на итальянском заводе в течение нескольких месяцев», — сообщил Дмитриев.

Он добавил, что РФ остается открытой к сотрудничеству для производства вакцины «Спутник V».

«Мы остаемся открытыми для трансфера технологий «Спутник V», не просто упаковка и расфасовка, но действительно производственные технологии, которые локализуются в конкретных странах», — сказал Дмитриев.

По словам Дмитриева, «в этом отношении Россия является надежным партнером для многих стран, так как целый ряд других игроков не предлагают полноценный технологический трансфер».

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения в мае и июне проинспектируют производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».