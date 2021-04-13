Эксперты предположили цели создания центра «Гражданский контроль-2021»

Структуры координационного центра «Гражданский контроль-2021» создаются не для контроля за выборами в Росиии, а для их дискредитации, считает директор благотворительного учреждения «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников.

«Предложение создать центры «гражданского контроля» - это попытка использовать название уважаемой организации, которая более 10 лет стоит на страже избирательного права и противодействует нарушениям на выборах», — считает он.

Цель тут, по мнению Иванникова, сорвать предстоящие выборы, спровоцировать уличные майданы.

«Все эти приемы хорошо известны общественности и ничего, кроме отвращения, не вызывают. Общество заинтересовано в реально независимом общественном наблюдении за выборами, а не в навязанных проектах политических аутсайдеров и иностранных агентов», — предположил Иванников.

Уже в момент создания центра слышны давно привычные абсурдные обвинения в адрес власти в «чудовищных преследованиях людей» и требования изменений избирательной системы, констатировал доктор исторических наук, профессор Кубанского госуниверситета Андрей Зайцев.

«Это, безусловно, свидетельствует о политической ангажированности самопровозглашённого «гражданского контроля». Шуметь, сбивать с толку избирателя, провоцировать уличные беспорядки по украинскому и белорусскому сценариям – вот что они на самом деле планируют делать», — считает Зайцев.