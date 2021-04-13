Почта Банк запустил к 5-летию всероссийский квест «Я люблю тебя, Россия!»

К своему 5-летию Почта Банк запустил всероссийский квест «Я люблю тебя, Россия!», участников которого ждут 100 ценных призов, а победитель отправится в путешествие по Северной Осетии вместе с президентом банка Дмитрием Руденко, а также актрисой и телеведущей Валерией Дергилёвой, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник,

Сохранить новые впечатления победиителю поможет камера Go Pro Hero Black 9, которую он или она тоже получит в подарок.

Квест продлится с 12 апреля по 31 мая. Все, что нужно сделать для участия в нем – зарегистрироваться на сайте квеста и выполнить 10 заданий, которые будут размещаться там каждые 3 рабочих дня.

Победителем станет тот, кто правильно ответит на все вопросы квеста и затратит наименьшее количество времени на выполнение каждого задания.

Не останутся без подарков и остальные участники. «Серебряный» и «бронзовый» призеры получат в подарок умную колонку Яндекс.Станция, а еще 97 лучших участников - электронные сертификаты Giftery Card на 1500 руб., которые можно потратить на покупки в любом магазине – партнере программы.

Выполняя задания квеста, участники узнают о географии и масштабах Почта Банка, социальной миссии, его точках обслуживания, продуктах и сервисах.

Играть в квест может каждый желающий, но для выполнения некоторых заданий нужно быть клиентом банка, поэтому если вы еще им не стали – у вас есть отличный повод сделать это. Свои результаты и общий рейтинг лидеров каждый участник сможет отслеживать в личном кабинете на сайте. Итоги квеста будут объявлены 31 мая на сайте квеста и на страничках банка в соцсетях.

Главный приз конкурса – поездка в Северную Осетию – состоится уже в июне. В компании главы Почта Банка и известной телеведущей победитель квеста увидит поражающие своей красотой достопримечательности Северного Кавказа. Вместе они откроют отделение Почта Банка в маленьком поселке в горах и узнают, в чем заключаются особенности банкинга по-кавказски.