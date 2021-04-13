«Шереметьево» и 10 других аэропортов получили сообщения о «минировании»

Российский аэропорт «Шереметьево» и еще 10 других российских аэропортов получили сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В кол-центр аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании этого и еще 10 российских аэропортов. Проводится проверка на наличие взрывных устройств», — говорится в сообщении.

О каких именно 10 аэропортах идет речь не сообщается.

Отмечается, что в Шереметьево усилены меры безопасности, но аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в Москве администрации трех торговых центров получили сообщения о «минировании».

До этого в Красноярске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о «минировании».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.