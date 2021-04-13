ФСИН: у Навального не подтвердили коронавирус и туберкулез

Осужденному Алексею Навальному, отбывающему наказание в исправительной колонии №2 Владимирской области, провели полное медицинское обследование, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились», — заявили в ведомстве.

Как сообщает ФСИН, Навальный находился в медико-санитарной части колонии с 4 по 9 апреля, после чего был возвращен в отряд. Врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что Навальный был переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов острого респираторного заболевания (ОРЗ). У него взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение ему обеспечат.