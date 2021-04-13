В МАГАТЭ одобрили решение Японии о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что решение Японии о сливе в океан воды с АЭС «Фукусима-1» соответствует мировой практике и может пройти при мониторинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В нем сказано, что контролируемые сбросы воды в море обычно используются действующими атомными электростанциями в соответствии с условиями оценки безопасности и воздействия на окружающую среду.

«Решение правительства Японии соответствует мировой практике», — сказал Гросси.

Он пообещал оказать техническую поддержку Японии в мониторинге и проверке безопасного процесса реализации этого плана. В заявлении МАГАТЭ уточняется, что Япония обращалась в компанию с просьбой о сотрудничестве в утилизации воды. По словам Гросси, агентство будет сотрудничать с Японией до, во время и после сброса воды, чтобы быть уверенным в осуществлении слива без неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Ранее власти Японии решили слить в океан воду с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» после ее очистки. Китай и Южная Корея выступили против такого решения.