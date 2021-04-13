«Невскую мануфактуру» не могут потушить больше суток

В Санкт-Петербурге пожарные более суток не могут целиком потушить завалы, которые остались от сгоревшего производственно-складского здания АО «Невская мануфактура», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

«Площадь тления в завалах по-прежнему 500 кв. метров», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия в данный момент тушат локальные очаги возгорания, проливают и разбирают конструкции, пишет агентство.

Ранее предварительной причиной пожара на «Невской мануфактуре» назвали поджог.

При тушении погиб один сотрудник МЧС. Пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Также стало известно, что по факту гибели спасателя МЧС при пожаре на мануфактуре задержали гендиректора фабрики и его заместителя.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.