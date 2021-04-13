Ростуризм опубликовал памятку для тех, кто собирался в Турцию и Танзанию

Ростуризм опубликовал памятку с рекомендациями о том, что делать российским туристам, которые успели купить туры в Турцию и Танзанию до запрета авиасообщения. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

«Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки», — сказано в памятке Ростуризма.

Тем, кто уже находится на отдыхе в этих странах, министерство советует остаться до его окончания, поскольку обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.

При этом путешественник может сообщить представителю туроператора о желании вернуться домой пораньше и обсудить с ним возможные варианты вылета. Если турист путешествует самостоятельно, то нужно уточнить условия переноса вылета в авиакомпании.

Путевку в Турцию или Танзанию, купленную на период с 15 апреля до 1 июня, нужно обсудить с турагентом. В памятке сказано, что можно уточнить возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.

В случае отмены тура Ростуризм рекомендует предоставить письменное заявление, образец которого есть на сайте Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что авиасообщение России с Турцией и Танзанией будет ограничено с 15 апреля до 1 июня.