ЮАР приостановила использование вакцины от J&J

Южно-Африканская Республика решила временно приостановить использование вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает телеканал eNCA, ссылаясь на главу Минздрава страны Звели Мкхизе.

По словам министра, республика не будет использовать вакцину до тех пор, пока не будет исследована причинно-следственная связь между образованием тромбов и вакциной.

Ранее американская компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.

До этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.

Сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало расследование случаев образования тромбов после применения этой вакцины.