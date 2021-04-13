Информация о падении самолета в Саратовской области не подтвердилась

Информация о падении легкомоторного самолета в водоем в Саратовской области, по предварительной информации, не подтвердилась. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Сообщение об упавшем самолете, предварительно, оказалось ложным. На месте предполагаемого крушения в Марксовском районе не обнаружено останков воздушного судна», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник сообщал, что в Марксовском районе Саратовской области потерпел крушение легкомоторный самолет.

До этого сообщалось, что вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета, на борту находились трое человек. На данный момент поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате инцидента погиб бортовой механик; командир воздушного судна и второй пилот спасены, они были госпитализированы. После крушения вертолета было возбуждено уголовное дело.