В Петербурге ранг пожара на мануфактуре снизили до первого

На «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге ранг пожара снизился до первого, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

«Пожар в Невском районе снижен до первого номера. На данный момент в производственном здании размерами 35 на 150 м происходит тление в завалах на площади 300 кв. м», — заявили в главном управлении МЧС.

Ранее стало известно, что пожарные более суток не могут целиком потушить завалы, которые остались от сгоревшего производственно-складского здания АО «Невская мануфактура».

Предварительной причиной пожара на «Невской мануфактуре» назвали поджог.

Во время тушения погиб один сотрудник МЧС. Пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Также стало известно, что по факту гибели спасателя МЧС был задержан гендиректор фабрики и его заместитель.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.