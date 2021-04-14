В Москве задержан предполагаемый убийца Алика Рыжего в фитнес-клубе

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала о задержании в Москве предполагаемого подозреваемого в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего в столичном фитнес-клубе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в месте, где проживал возможный убийца, следствием проводятся обыски.

При этом Иванова не уточняет личность задержанного. Она подчеркнула, что в ближайшее время мужчина будет доставлен в ГСУ СК для проведения следственных действий, в том числе допроса.

Ранее стало известно, что мужчиной, которого застрелили в московском фитнес-клубе, оказался известный криминальный авторитет — Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

До этого городское управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации сообщило о том, что неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве.

Мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, а также ведется работа по задержанию преступника.