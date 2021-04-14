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Общество. Новости

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Часть стены ТЭЦ обрушилась в Тамбове, из-под завалов достают людей

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В Тамбове на территории теплоэлектростанции произошло частичное обрушение стены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов уточнил, что также обрушилась кровля здания.

По его словам, на месте работают спасатели и отряды скорой помощи.

Из под завалов уже были извлечены три человека, они живы. Кроме того, спасатели проводят операцию по извлечению еще одного гражданина.

Данные о причинах и обстоятельствах произошедшего не приводятся.

Ранее стало известно, что в Барнауле введен режим повышенной готовности после обрушения части трубы ТЭЦ-2.

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