Хинштейн заявил, что Путин уволил высокопоставленных офицеров Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о принятом президентом России Владимиром Путины решении об увольнении нескольких высокопоставленных офицеров Росгвардии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно представленным данным, главой государства был подписан соответствующий указ о внесении кадровых изменений в состав Росгвардии.

В частности, по словам Хинштейна, освобождены от должностей были командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук, замдиректора Росгвардии Юрий Бабкин, а также начальник Договорно-правового департамента Александр Школьников.

Как сообщили источники «Интерфакс», данный указ был подписан Путиным еще в понедельник, 12 апреля.

Ранее российский президент заявил, что в правительстве не планируется кадровых изменений.