В США полицейский застрелил подростка

Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд. В связи с происшествием начато расследование, сообщается на официальном сайте ведомства.

По материалам предварительного расследования, в полицейский участок округа Сент-Мэри поступили два звонка от мужчин. Они сообщали о подозрительно выглядевшем юноше и опасались, что он вооружен.

На место прибыл патрульный, встретивший молодого человека. При себе у 16-летнего подростка были огнестрельное оружие и нож. Как заявили очевидцы, юноша направил оружие в сторону сотрудника полиции. В результате патрульный ранил подростка.

По версии другого свидетеля, после первого выстрела подросток выхватил нож и попытался подняться. В ответ на это полицейский потребовал от него бросить холодное оружие.

После выстрела на место вызвали скорую помощью. Раненый подросток скончался в больнице. Установлено, что при себе у него был пистолет для страйкбола, напоминающий настоящий.

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