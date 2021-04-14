Кадыров возразил против передачи Корана в колонию Навальному

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что Алексей Навальный собирается использовать священное писание мусульман, Коран, в политических целях.

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? <...> И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», --написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, Навальный может получить Коран только если он собирается принять ислам и раскаяться.

«Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешёвым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман», — считает Кадыров.

Ранее Навальный заявил, что подаст в суд на ИК-2 из-за того, что администрация колонии отказалась выдать ему Коран.