На Украине рассказали о мужчине, четыре раза перенесшем COVID-19

Врач, заведующий терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы Роман Елисеев заявил, что житель Украины четыре раза переболел коронавирусной инфекцией из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам Елисеева, из-за проблем со здоровьем, которые были у пациента, его организм не мог выработать иммунитет.

«Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали», — отметил врач.

Ранее в министерстве здравоохранения Украины сообщили, что Харьковская область перешла в «красную зону» эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

За время пандемии в государстве было зарегистрировано более 1,8 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1,4 млн пациентов, умерли от последствий заболевания 36 779 человек. На 14 апреля 2021 года число зараженных в стране выросло на 14 553 человека.