Песков: проведение «Бессмертного полка» зависит от эпидобстановки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге на вопрос о проведении в 2021 году всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» ответил, что формат проведения этого мероприятия зависит от эпидемиологической ситуации и решения санитарных властей.

«Бессмертный полк готовит акцию, но все параметры будут зависеть от рекомендаций и решения наших санитарных властей», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента переадресовал вопрос о сроках проведения акции к организаторам.

«Именно они находятся в контакте с санитарными властями», — ответил Песков.

Ранее Песков отметил, что пока рано говорить об очном участии Путина в «Бессмертном полку». Он выразил надежду, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять ограничительные меры по коронавирусу в различных городах, в том числе в Москве.