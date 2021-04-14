Прокуратура требует посадить виновника аварии на Остоженке на 4 года и 4 месяца

Государственный обвинитель потребовал 4 года и 4 месяца колонии для рэпера Эльмина Гулиева, который обвиняется в ДТП, повлекшем тяжелые травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Ираклия Сохадзе.

«Прокурор запрашивает лишение свободы на срок 4 года и 4 месяца», — рассказал он.

Дело Гулиева рассматривается в особом порядке. 21 сентября 2020 года, двигаясь в состоянии наркотического опьянения за рулем белого Infinity, Эльмин Гулиев врезался в Mercedes, после чего его внедорожник отскочил на тротуар, где налетел на людей.

В больнице с травмами различной степени тяжести оказались три человека: у одной из пострадавших оторвало лодыжку, остальные получили черепно-мозговые травмы и переломы.

В момент ДТП Гулиев двигался с большой скоростью, на красный сигнал светофора. Он признал свою вину, но продолжает отрицать, что на момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее было возбуждено дело о сбыте наркотиков рэперу Гулиеву, устроившему ДТП в центре Москвы.