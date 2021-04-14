Прибывающих в страну любым транспортом россиян обязали сдавать тест на COVID-19

Граждане РФ, прибывающие в страну любым видом транспорта, должны сдать тест на COVID-19 в течение трех дней с момента прибытия и дожидаться результатов теста в изоляции по месту жительства. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

«С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: в течение трех календарных дней со дня прибытия... пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ», — говорится в сообщении.

Также возвращающиеся должны заполнить специальные анкеты до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе.

Ранее сообщалось, что не все тест-системы способны выявлять антитела к коронавирусу, образовавшиеся после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона».