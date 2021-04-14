В Росздравнадзоре не зафиксировали тромбозов после вакцинации «Спутником V»

Ни одного случая образования тромбов после вакцинации российским препаратом «Спутник V» зафиксировано не было. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет РИА «Новости».

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения», — сказала Самойлова.

Она уточнила, что к таким же выводам пришло Министерство здравоохранения Аргентины, которое публикует результаты клинического применения препарата.

По ее словам, тромбозы могут образовываться из-за попадания в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, что исключено для «Спутника V» из-за высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее в Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca.