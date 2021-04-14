Более 5 млн человек приняли участие в проектах АНО «Россия - страна возможностей» с момента запуска платформы, в этом году число участников значительно увеличится, заявил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску международного трека конкурса «Лидеры России».

«В общей сложности более 5 млн человек приняли участие за три года в проектах... Судя по всему, эти рекорды в этом году будут сильно побиты», - сказал Кириенко. «Очень активно идет подача заявок на проект «Большая перемена», куда с этого года включены не только старшие школьники, но и средние школьники. <...> За 500 тыс. [участников] мы перешли за первые несколько недель, то есть явно уйдем за 1 млн человек только в рамках одного конкурса, а есть конкурсы и для студентов, и для программистов», - добавил он.

Кириенко отметил, что в РФ «отличная молодежь, у нее главные приоритеты - самореализация, стремление сделать мир лучше, создать здоровую и хорошую семью, вырастить детей». «Другой вопрос - чтобы менять мир, менять свою собственную жизнь, надо развиваться, надо двигаться вперед, не стоять на месте. И проекты платформы «Россия - страна возможностей», которые наш президент запустил, для этого», - добавил он.

Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия - страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.