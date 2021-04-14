Эксперт объяснил, почему «Невскую мануфактуру» не могут потушить три дня

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что «Невскую мануфактуру» в Санкт-Петербурге не могут потушить три дня, потому что горят рулоны ткани. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Три дня для такого пожара — немного. Ткань в рулонах очень плохо тушится. Их обливают сверху водой, внутрь вода не проникает, и они начинают тлеть. В таких случаях все сводится к механической разборке завалов», — заявил эксперт.

По словам Гофштейна, пожарные сделали свое дело добросовестно и ушли с режима тушения на режим пролива. Он также добавил, что опасность миновала.

Прогнозировать сроки завершения работ собеседник не стал, уточняет агентство.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.

Накануне стало известно, что ранг пожара на мануфактуре снизили до первого.