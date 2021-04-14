«Аферист века» Бернард Мэдофф умер в тюрьме

Американский аферист Берни Мэдофф, которого приговорили к 150 годам лишения свободы за махинации на десятки миллиардов долларов, умер в тюрьме. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник.

По информации источника, 82-летний заключенный умер естественной смертью в городе Батнер, штат Северная Каролина.

«Аферист века» Бернард Мэдофф в июне 2009 года был приговорен к 150 годам тюрьмы за то, что он обманывал инвесторов. Он признал в суде, что в течение 20 лет обманывал регулирующие органы США и своих инвесторов, имитируя инвестиционную деятельность. Список вкладчиков Мэдоффа состоял из знаменитостей и крупнейших финансовых компаний.

После суд вынес приговор по делу последнего из сообщников Мэдоффа. Федеральный суд района Манхэттен приговорил к шести месяцам тюрьмы и полутора годам домашнего ареста Ирвина Липкина.

Также сообщалось, что брата Бернарда Мэдоффа — Питера Мэдоффа выпустили на свободу из тюрьмы в США. 74-летнего Мэдоффа освободили из-под домашнего ареста, на который он был переведен в ноябре 2019 года. До этого он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Майами.