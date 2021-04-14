Суд арестовал гендиректора «Невской мануфактуры»

Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца гендиректора «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Об этом пишет РИА «Новости».

«Суд считает необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца Макееву», — сказала судья Татьяна Михайлова.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека».

По версии следователей, Макеев знал, что в здании имеются нарушения пожарной безопасности, среди которых неисправность системы пожаротушения, отсутствие плана эвакуации, а также систем дымоудаления и оповещения.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя. Накануне стало известно, что ранг пожара на мануфактуре снизили до первого.

Также эксперт объяснял, почему здание не могут потушить уже три дня.