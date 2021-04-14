Французские виноградники потеряют треть урожая из-за заморозков

Минимум треть урожая виноградников будет потеряна во Франции из-за аномальных холодов в апреле. Об этом сообщил генеральный секретарь Национальной федерации профсоюзов землевладельцев (FNSEA) Жером Деспе, пишет CNN.

«Это приведет к снижению оборота примерно на €2 млрд», — сказал Деспе.

По его словам, эти данные были получены во время бесед с представителями профессиональных организаций, сельскохозяйственных палат, членами кооперативов и независимыми владельцами виноградников.

В свою очередь, президент Национального комитета виноделов Жан-Мари Барильер отмечал, что морозы затронули 80% плантаций, что серьезно скажется на производстве.

Недавно в Бордо, Шампани и Бургундии температура опускалась до -6°C, что является рекордно низкой температурой за последние десять лет. Владельцам виноградников пришлось жечь костры и устанавливать свечи, чтобы сохранить от мороза побеги.

Ранее ученые связали употребление вина с низким риском развития катаракты.