В московских аэропортах отменили и задержали 40 рейсов

В аэропортах Москвы было отменено и задержано 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Такие данные представлены по состоянию на 0.05 мск.

Согласно им, во Внуково 20 рейсов отменили, а три — задержали.

При этом в Домодедово отменен один вылет и один рейс задержан.

Кроме того, в Шереметьево отменили 14 рейсов, а один — отменили.

Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

Причины задержек и отмены вылетов в настоящее время неизвестны.

Ранее в Кремле объяснили ограничение авиасообщения между Россией и Турцией.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.