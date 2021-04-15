Президент Аргентины объяснил легкое течение коронавируса «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который ранее заразился коронавирусом, заявил, что перенес COVID-19 в легкой форме благодаря российской вакцине «Спутник V». Его слова приводит РИА «Новости».

Глава государства отметил, что смог хорошо перенести коронавирус благодаря этому препарату, который он ранее получил.

До этого медики аргентинского президента рассказали, что Фернандес чувствует себя хорошо.

Ранее Фернандес сообщал, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат. Позже ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы пожелать выздоровления.

4 апреля в Аргентину прибыла еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — 497 тысяч доз. 23 декабря Аргентина зарегистрировала российскую вакцину. Вакцинация препаратом началась 29 декабря. Также в стране одобрены вакцины Sinopharm и Covishield.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.