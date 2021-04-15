Четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме на Урале

В частном доме в селе Бызово в Горноуральском городском округе Свердловской области произошел пожар. На месте ЧП были найдены тела четырех детей, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

Как сообщается, до прибытия спасателей двое взрослых и двое детей сумели самостоятельно эвакуироваться. Двое несовершеннолетних пострадали и были доставлены в больницу.

В министерстве уточнили, что спасатели обнаружили тела четырех погибших детей во время проливки и разборки сгоревших конструкций. «По информации соседей, еще один ребенок может находится под завалами», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, поиски этого ребенка продолжаются.

В МЧС добавили, что семья, проживающая в этом доме, состояла на учете социальной службы.

Ранее в марте четверо детей стали жертвами пожара в Красноярском крае, который случился в жилом доме.