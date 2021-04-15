В Москве в четверг ожидается до +21°С

В Москве в четверг, 15 апреля, синоптики обещают до +21°С. В столице будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+21°С. Ожидается юго-восточный, восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +7...+9°С. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 751 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу.