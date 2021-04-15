В Запорожье залатали дорогу гипсовыми слепками челюстей

В районе Бабурка украинского областного центра 3апорожье дорожные рабочие залатали яму на одной из дорог гипсовыми слепками челюстей, об этом сообщает неофициальный Instagram этого города.
На кадрах видны сами слепки и даже надписи на них, обозначающие принадлежность слепков. Вероятно, эти артефакты дорожники получили из одной из стоматологических клиник Запорожья.
В комментариях к опубликованному посту жители города иронизируют над «инновациями» дорожных рабочих:
«О, соседа увидел»
«Водители, чьи зубы остались в этих ямах?»
То самое чувство когда увидел дороги в Украине и отпала челюсть»
«Когда скелетов в шкафу бывшей оказалось слишком много»
Комментария от городских властей пока не последовало.