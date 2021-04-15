Собянин: Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше 1 млн москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше одного миллиона москвичей, передает ТАСС.

«На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тыс. жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», — заявил Собянин.

Кроме того, по словам мэра столицы, Москва полностью обеспечена запасами вакцины для того, чтобы провести массовую вакцинацию населения.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что почти половина москвичей имеют иммунитет к COVID-19. По ее словам, такой уровень иммунитета позволяет Москве «жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями».