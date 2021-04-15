Дегтярёв пообещал отстаивать право хабаровчан ловить рыбу в Амуре

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен добиваться разрешения на добычу лососёвых в Амуре для представителей коренных малочисленных народов севера и рыболовов-любителей Хабаровского края.

Об этом он заявил сегодня прессе, комментируя проходящий в эти дни во Владивостоке Дальневосточный рыбопромысловый совет.

В частности, Дегтярёв открыто заявил о несогласии с позицией Федерального агентства по рыболовству и ряда научных организаций, настаивающих на запрете любительского лова тихоокеанских лососей в бассейне Амура.

Глава Хабаровского края считает, что попытки профильного ведомства в кулуарах продавить это решение ущемляют интересы жителей региона.

«В настоящее время во Владивостоке проходит Дальневосточный рыбопромысловый совет. Позиция Федерального агентства по рыболовству и научных организаций декларируется уже который год однозначная по запрету вылова тихоокеанских лососей в Амуре. Правительство Хабаровского края считает эту позицию несправедливой. Мы будем отстаивать позицию и коренных малочисленных народов севера, и любителей, которые хотят пойти и поймать рыбу себе к столу. Рыба есть, рыбы хватает, главное – рационально её использовать. Позиция края однозначная – на стороне местных жителей», - цитирует Дегтярева «Восток-медиа».