Пожарные ликвидировали очаги горения на «Невской мануфактуре»

Сотрудники МЧС сумели потушить оставшиеся на «Невской мануфактуре» очаги горения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Очаги тления под завалами ликвидированы, спасатели продолжают проливку завалов и стен здания», — указано в сообщении.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что «Невскую мануфактуру» в Санкт-Петербурге не могут потушить три дня, потому что горят рулоны ткани.

По словам Гофштейна, пожарные сделали свое дело добросовестно и ушли с режима тушения на режим пролива. Он также добавил, что опасность миновала.

Ранее суд арестовал гендиректора «Невской мануфактуры». Максим Макеев по версии следствия знал, что в здании имеются нарушения пожарной безопасности, среди которых неисправность системы пожаротушения, отсутствие плана эвакуации, а также систем дымоудаления и оповещения.