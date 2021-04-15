Обитающая в московском зоопарке жираф Липа обрадовалась теплой погоде

Жираф по имени Липа, которая обитает в Московском зоопарке, продемонстрировала скачками по вольеру свою радость по случаю прихода в столицу теплой погоды. Видео с ее пробежками опубликовано на странице зоосада в Instagram.

Липу сопровождала ее подруга зебра Дэбора.

В зоопарке отметили, что посетители лучше знают жирафа Самсона и мало знакомы с Липой, так как она не так давно поселилась в столице. Самсон — сетчатый жираф, а Липа — кенийский, кроме того, она значительно моложе.

«В первый свой выход на улицу Липа выбежала из павильона и долго носилась галопом по поляне... Кажется, что он (жираф — ред.) как будто движется в замедленной съемке, но при этом бежит довольно быстро — скорость жирафа может достигать 60 км/ч», — говорится в сообщении зоопарка.

В зоопарке также рассказали, что жирафу нельзя смотреть в глаза, только — в грудь. Кроме того, этим животным тяжело пить из источников, им приходится сильно нагибаться, поэтому они отдают предпочтение влаге из растений.

Ранее сообщалось, что тушканчиков в зоопарке Москвы вывели из спячки.