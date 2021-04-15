Голландский суд опросил представителей концерна «Алмаз-Антей» по делу MH17

Судебный следователь в Нидерландах опросил представителей концерна «Алмаз-Антей» по вопросам относительно крушения Boeing на Украине летом 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи Хендрика Стейнхейса.

Отмечается, что также были опрошены эксперты Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия).

По словам судьи, что следователи спрашивали об ущербе, нанесенного самолету, какое оружие могло нанести данный ущерб и как работает ракета «Бук».

В начале слушаний Стейнхейс также сказал, что всем четверым обвиняемым в соответствии с законодательством Нидерландов вновь были направлены повестки о явке, однако ни один из них не предстал перед судом лично.

Ранее журналисты голландской программы Nieuwsuur заявили, что получили доступ к тысяче записей телефонных разговоров Сергея Дубинского. Как сообщили сотрудники СМИ, разговоры были перехвачены Службой безопасности Украины.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В ходе расследования совместной следственной группы (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов следствие сделало вывод, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.