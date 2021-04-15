Словения отменит карантин для туристов, привитых «Спутником V»

Власти Словении добавили российскую вакцину «Спутник V» в обновленный список препаратов от коронавируса, согласно которому туристы, прошедшие вакцинацию, освобождаются от необходимости отбывать 10-дневный карантин после въезда на территорию страны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В этот список также добавили вакцину американской компании Johnson & Johnson.

Указ вступит в действие после его публикации в очередном выпуске словенской правительственной газеты, выход которого намечен на четверг.

В документе уточняется, что прививку необходимо сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику. Свидетельства о вакцинации нужно будет предоставить либо на английском, либо на словенском языке. Также правительство подчеркивает, что на туристов, вакцинированных одним из перечисленных препаратов, не будет распространяться запрет на поездки между регионами страны.

Ранее словенские власти объявили о приостановке вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Также от препарата временно отказались Португалия, Германия, Испания, Италия и Франция.