В России предотвратили 78 терактов за последние два года

Спецслужбы не допустили совершиться 78 терактам в России за последние два года. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на международной конференции в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, передает ТАСС.

По его словам, в общей сложности было предотвращено 129 террористических преступлений.

Он также добавил, что силовикам удалось разгромить бандподполье на Северном Кавказе, пресечь деятельность ряда ячеек террористических организаций.

Бортников отметил, что расширен инструментарий борьбы с финансированием терроризма, идут работы по законодательному закреплению мер по распространению ложной информации об угрозах взрыва, внедряются дополнительные требования для операторов связи.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Крыму, были задержаны двое исламистов — граждане России, 1992 и 1999 годов рождения. Отмечалось, что преступники планировали устроить взрыв и после выехать через Украину и Турцию, чтобы попасть в Сирию и вступить в ряды боевиков.