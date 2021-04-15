Кампания по выборам в Госдуму будет сложнее предыдущих из-за попыток вмешательства, заявили в ЦИК

Кампания по выборам в Госдуму будет гораздо сложнее, чем предыдущие, с точки зрения попыток вмешаться в нее извне, при этом стоит прояснить, что надо считать вмешательством, заявил декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов.

«К предстоящим выборам в Госдуму и к другим нашим электоральным кампаниям сейчас интерес будет возрастать из-за рубежа по понятным причинам, иначе бы уже сейчас не внедрялась в массовое сознание вот эта вот идеология вмешательства в выборы», - сказал Шутов нa открытии очного этапа Всероссийского конкурса «Время выбирать».

Он добавил, что сам термин «вмешательство» требует уточнения.

«Что такое вмешательство, никто не знает. Студент написал реферат об итогах избирательной кампании в США или где-нибудь еще, это что, вмешательство? Или нет? Надо вот с этим термином еще разобраться», - цитирует Шутова РИА «Новости».

По его мнению, «уже сейчас готовится почва для того, чтобы грядущие выборы признавать нелегитимными», «это уже политическая кампания, она уже заряжена и пошла».

«Об этом многие говорят сейчас политики и отечественные, и зарубежные. Почему идет нагнетание про вмешательство в выборы, что Россия будет наказана нa эту тему. Потому что они сами захотят вмешиваться в выборы, и уже вмешиваются, и мы это все видим», - отметил он.

По его словам, над этим уже работают различные некоммерческие организации и социальные платформы.

«И мы должны понимать, что та кампания, которая предстоит по выборам в Госдуму, она будет с этих позиций гораздо сложнее, чем раньше, и мы должны быть к этому готовы», - резюмировал член ЦИК.

На фоне этого особенно важно доверие к выборам российских граждан, подчеркнул он.