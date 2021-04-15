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Общество. Новости

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Стоимость отдыха в Сочи в мае выросла до 50% после ограничения полетов в Турцию

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После ограничений полетов в Турцию стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей туротрасли.

«Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», — заявила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Отмечается, что новым туристам придется подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить владельцы отелей, или снимать квартиры.

Председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина добавляет, что после открытия авиасообщения с Турцией цены в Сочи могут начать снижаться, но распространяться это будет только на свободный номерной фонд, если такой останется.

Ранее аналитики назвали Сочи третьим по популярности российским курортом для отдыха летом 2021 года.

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