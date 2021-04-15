Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер получил 4 года колонии

Хамовнический суд города Москвы признал рэпера Эльмина Гулиева виновником ДТП на Остоженке, повлекшим за собой тяжелые травмы для трех человек, передает РИА «Новости».

Дело Гулиева рассматривалось в особом порядке. 21 сентября 2020 года, двигаясь по улице Остоженка в состоянии наркотического опьянения за рулем белого Infinity, Эльмин Гулиев врезался в Mercedes, после чего его внедорожник отскочил на тротуар, где налетел на пешеходов.

В больнице с травмами различной степени тяжести оказались три человека: у одной из пострадавших оторвало лодыжку, остальные получили черепно-мозговые травмы и переломы.

В момент ДТП Гулиев двигался с большой скоростью, на красный сигнал светофора. Он признал свою вину, но отрицал, что на момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд приговорил Гулиева к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также выплате компенсации за материальный и моральный ущерб одной из пострадавших.

Ранее прокуратура потребовала посадить виновника аварии на Остоженке на 4 года и 4 месяца