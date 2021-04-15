Крым не будет усиливать меры по коронавирусу перед курортным сезоном

Крым не планирует усиливать санитарные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, перед началом туристического сезона. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

По его словам, некоторые прогнозы предупреждают о возможной третьей волны заболеваемости.

«Но самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет, закрывать сферу мы не будем. Больших ограничений, скорее всего, не будет», — отметил политик.

До этого на полуострове отмечался двукратный рост числа заболевших. В республике коронавирусом заразились 38 964 человека, умерли 1 144 пациента.

Ранее стоимость туров на российских курортах выросла после приостановления авиасообщения с Турцией. Так, цена проживания в Сочи на майские праздники в среднем увеличилась на 50%. Подчеркивается, что новым туристам придется подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить владельцы отелей, или снимать квартиры.