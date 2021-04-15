Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Крым не будет усиливать меры по коронавирусу перед курортным сезоном

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Крым не планирует усиливать санитарные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, перед началом туристического сезона. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

По его словам, некоторые прогнозы предупреждают о возможной третьей волны заболеваемости.

«Но самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет, закрывать сферу мы не будем. Больших ограничений, скорее всего, не будет», — отметил политик.

До этого на полуострове отмечался двукратный рост числа заболевших. В республике коронавирусом заразились 38 964 человека, умерли 1 144 пациента.

Ранее стоимость туров на российских курортах выросла после приостановления авиасообщения с Турцией. Так, цена проживания в Сочи на майские праздники в среднем увеличилась на 50%. Подчеркивается, что новым туристам придется подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить владельцы отелей, или снимать квартиры.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.