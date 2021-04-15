В Германии выступили за централизованный заказ вакцины «Спутник V»

Немецкий политик, председатель партии Христианско-демократический союз, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет в ходе выступления в ландтаге заявил, что он против предзаказа российской вакцины «Спутник V» отдельными регионами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я говорю нет, потому что у нас есть четкий протокол, четкие правила, и в этой фазе будет правильным не торопиться, а придерживаться этой процедуры», — отметил он.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день информация по вакцине европейскому регулятору поступает медленно.

«Пока еще есть не все (данные), поэтому EMA так долго изучает ее (заявку на регистрацию). Потом будет решение Еврокомиссии о регистрации, и Еврокомиссия решит, будем ли мы закупать вакцину через Еврокомиссию. Тенденция сегодня — скорее, нет», — добавил политик.

По мнению Лашета, если учитывать как сильно на данный момент продвинулась Германия, федеральное правительство должно закупить вакцину для всех 16 федеральных земель, чтобы не возникло конкуренции земель за препарат.

Данное заявление он сделал на фоне ситуации с планируемыми предзаказами «Спутника V» в некоторых регионах ФРГ. Первым и пока единственным это сделала Бавария.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с Германией по поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находятся на продвинутой стадии.

До этого в немецком министерстве здравоохранения оценили возможный вклад «Спутника V» в вакцинацию населения.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».