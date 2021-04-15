Тегеран и Москва договорились о поставке еще одной партии «Спутника V»

Тегеран и Москва заключили дороговор на поставку еще одной партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иран. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, пишет ТАСС.

«В ходе переговоров с правительством России был заключен договор» на поставку еще одной партии «Спутника V», — сказал дипломат.

Добровольная вакцинация от коронавируса началась в Иране 9 февраля. В стране коронавирусом заразились 2 168 872 человека, умерли 65 680 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Сербии.

Также до этого минздрав Белоруссии одобрил препарат от коронавируса «Спутник V», который был произведен на предприятии «Белмедпрепараты» внутри страны. Также сообщалось, что в республике началась третья волна заболеваемости COVID-19.