В Ростуризме назвали число россиян, отдыхающих в Турции и Танзании

В Ростуризме заявили, что около 50 тысяч российских туристов находятся в Турции по линии туроператоров, в Танзании — около 4 тысяч, передает РИА «Новости».

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, все они после завершения отдыха планово вернутся в Россию.

Также, по ее словам, в Турции и Танзании находятся россияне, поехавшие отдыхать самостоятельно на регулярных рейсах авиакомпаний. Ряд из них, по данным Ростуризма, отправились через Турцию и в третьи страны.

Таких туристов также около 50 тысяч, отметили в ведомстве.

В начале текущей недели российский оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Ростуризме заявили, что россиян не будут эвакуировать из Турции, они смогут вернуться на родину в плановом порядке.

Роспотребнадзор опубликовал ранее новые правила для россиян, прибывающих в страну любым транспортом.