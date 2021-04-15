Арестован подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего

Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе ЖК «Алые паруса» в Москве арестован, сообщает РИА «Новости».

Суд на два месяца арестовал Матлаба Пашу оглы Султанова, подозреваемого в убийстве.

«Хорошевским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султанова М.П.о., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Султанову М.П.о. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня 2021», — сообщили в суде.

Обвинение подозреваемому пока не предъявлено.

Али Гейдаров (Алик Рыжий) был застрелен 12 апреля. Мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.