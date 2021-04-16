Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для животных

Российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» способна эффективно защищать не только людей, но и животных, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», – отметил Гинцбург.

Он напомнил, что доклинические испытания препарата проводились на животных и он показал свою эффективность. При этом Гинцбург подчеркнул, что вакцина, разработанная специально для животных, дешевле «Спутника V» и «тоже работает».

31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарат получил название «Карнивак-Ков». Отпускная цена вакцины со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от коронавируса.