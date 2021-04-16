В Москве в пятницу ожидается до +18°С и дождь

В Москве в пятницу, 16 апреля, ожидается до +18°С, дождь порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +16 до +18°C. Установится облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет восточным, его скорость составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами – небольшой дождь. Ветер изменит направление на северо-восточное, его скорость составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью – 753 мм.

Ранее синоптики предупредили москвичей о возвращении ночных заморозков.